Министры ОПЕК+ обсуждают возможность наращивания добычи с августа по декабрь, продление на 2022г можно обсудить позже

Министры ОПЕК+ в настоящее время обсуждают вариант увеличения нефтедобычи с августа по декабрь без принятия решения о продлении сделки на 2022 год, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом переговоров.

По мнению некоторых министров, в частности, Мексики и ОАЭ, решение о продлении можно принять попозже, через несколько месяцев.