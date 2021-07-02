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ТЭК 02.07.2021 21:52

Министры ОПЕК+ обсуждают возможность наращивания добычи с августа по декабрь, продление на 2022г можно обсудить позже

Министры ОПЕК+ в настоящее время обсуждают вариант увеличения нефтедобычи с августа по декабрь без принятия решения о продлении сделки на 2022 год, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом переговоров.

По мнению некоторых министров, в частности, Мексики и ОАЭ, решение о продлении можно принять попозже, через несколько месяцев.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОПЕК, УВЕЛИЧЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]