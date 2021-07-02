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Спорт 02.07.2021 22:44

Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020

Футболисты сборной Испании одержали победу над соперниками из Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Матч проходил на стадионе в Санкт-Петербурге. Основное время команды завершили со счётом 1:1, в овертайме соперники голов не забили. В серии пенальти победу одержала сборная Испании (3:1).

Счет в матче открыл швейцарец Денис Закария, срезавший мяч в свои ворота на восьмой минуте. Шердан Шакири сравнял счёт, забив на 68-й минуте.

Решающий пенальти реализовал Микель Оярсабаль.

Швейцария заканчивала матч в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера на 77-й минуте.

В полуфинале, который пройдёт 6 июля в Лондоне, испанцы сыграют против победителя матча между Бельгией и Италией

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Тэги: ИСПАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]