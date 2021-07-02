Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020

Футболисты сборной Испании одержали победу над соперниками из Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.
Матч проходил на стадионе в Санкт-Петербурге. Основное время команды завершили со счётом 1:1, в овертайме соперники голов не забили. В серии пенальти победу одержала сборная Испании (3:1).
Счет в матче открыл швейцарец Денис Закария, срезавший мяч в свои ворота на восьмой минуте. Шердан Шакири сравнял счёт, забив на 68-й минуте.
Решающий пенальти реализовал Микель Оярсабаль.
Швейцария заканчивала матч в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера на 77-й минуте.
В полуфинале, который пройдёт 6 июля в Лондоне, испанцы сыграют против победителя матча между Бельгией и Италией
Путин и Макрон обсудили Карабах
Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы в участии в проектах ВИЭ в Карабахе
Баку и Братислава провели очередной раунд межмидовских консультаций
Продажи Ford в июне сократились на 26,9%, с начала года - выросли на 4,9%
Переговоры министров ОПЕК+ отложены на понедельник
Совет ЕАБР утвердил стратегию банка до 2027г с инвестициями на $11 млрд
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
США проводят реорганизацию военных структур в регионе в связи с выводом контингента из Афганистана
ЕС объявил об активизации сотрудничества со странами Восточного партнерства, включая Белоруссию
Примерно 40% населения Португалии вновь надо соблюдать комендантский час из-за нового штамма COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell
Caspian Energy Club организовал «Online B2B Forum Adjara»
Norm Sement- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?