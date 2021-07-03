Переговоры министров ОПЕК+ отложены на понедельник

Переговоры министров ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа отложены на понедельник, они состоятся в 17:00 (по бакинскому времени), сообщил секретариат ОПЕК.
По сообщениям СМИ, все страны поддерживают увеличение добычи нефти с августа, кроме ОАЭ, которые настаивают на изменении своей референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с.
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