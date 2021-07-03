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Спорт 03.07.2021 01:00

Италия вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Италии по футболу обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Италии. Первый гол матча на 31-й минуте забил итальянец Николо Барелла. Лоренцо Инсинье на 44-й минуте удвоил преимущество сборной Италии, точно пробив из-за пределов штрафной. В компенсированное время первого тайма (45+2) Ромелу Лукаку реализовал пенальти и помог Бельгии отыграть один мяч.

Сборная Италии в полуфинале сыграет против Испании. Встреча пройдет 6 июля в Лондоне.

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Тэги: ФУТБОЛ, ИТАЛИЯ, ЕВРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]