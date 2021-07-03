Италия вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Италии по футболу обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Италии. Первый гол матча на 31-й минуте забил итальянец Николо Барелла. Лоренцо Инсинье на 44-й минуте удвоил преимущество сборной Италии, точно пробив из-за пределов штрафной. В компенсированное время первого тайма (45+2) Ромелу Лукаку реализовал пенальти и помог Бельгии отыграть один мяч.

Сборная Италии в полуфинале сыграет против Испании. Встреча пройдет 6 июля в Лондоне.