Италия вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Италии по футболу обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.
Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Италии. Первый гол матча на 31-й минуте забил итальянец Николо Барелла. Лоренцо Инсинье на 44-й минуте удвоил преимущество сборной Италии, точно пробив из-за пределов штрафной. В компенсированное время первого тайма (45+2) Ромелу Лукаку реализовал пенальти и помог Бельгии отыграть один мяч.
Сборная Италии в полуфинале сыграет против Испании. Встреча пройдет 6 июля в Лондоне.
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