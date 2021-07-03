Генсек ООН назначил нового резидента-координатора в Азербайджане

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назначил Владанку Андрееву из Северной Македонии постоянным координатором в Азербайджане.
Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте организации, правительство Азербайджана одобрило это назначение.
"В. Андреева обладает 21-летним опытом в области международного развития, координации гуманитарной деятельности, защиты интересов и построения партнерских отношений, который она приобрела в рамках ООН и за ее пределами, выполняя многочисленные задания в Европе и Азии", - отмечается в сообщении.
В ООН В.Андреева совсем недавно занимала должность странового директора Объединенной программы ООН по ВИЧ / СПИДу (ЮНЭЙДС) в Камбодже и возглавляла Целевую группу страновой группы ООН по обеспечению готовности к COVID-19 и реагированию на него.
До этого она в качестве советника по стратегическому вмешательству Регионального офиса ЮНЭЙДС для Азиатско-Тихоокеанского региона руководила усилиями по усилению реализации научно обоснованных, основанных на правах человека и учитывающих гендерные аспекты страновых программ. Ранее Андреева руководила группой по мониторингу и оценке ЮНЭЙДС во Вьетнаме.
В.Андреева также работала с Программой развития ООН (ПРООН) в качестве советника по политике для Европы и СНГ и была советником постоянного координатора ООН в Северной Македонии. Она заняла эту должность после работы во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГД) также в Северной Македонии.
До прихода в ООН Андреева работала в некоммерческой организации Pharmaciens Sans Frontières и координировала гуманитарную помощь беженцам.
В.Андреева имеет степень бакалавра стоматологической медицины и степень магистра общественного здравоохранения Университета Св. Кирилла и Мефодия в Скопье, Северная Македония.
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