Число заражений COVID-19 в мире превысило 183 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 183 млн 86 тыс. 784, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 964 тыс. 5 человек.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 709 тыс. 176 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 605 тыс. 524.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 502 тыс. 362, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 401 тыс. 50.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 687 тыс. 469 заболевших, умерли 521 тыс. 952 человека.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 510,6. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 866 человек, в Индии - 288, Бразилии - 2 тыс. 439.
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