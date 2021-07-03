Cитуация на юге Армении не подпадает под положения устава ОДКБ - генсек

Обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения устава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась.
"Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом. Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем", - сказал Зась.
По его оценке, эскалации конфликта не наблюдается. "В принципе говорить о том, что сейчас там ситуация как-то нарастает, не приходится. (...) Впереди много работы именно по вопросу границы, разрешению всех этих спорных моментов, но их нужно решать за столом переговоров", - отметил генсек.
Он подчеркнул, что ОДКБ постоянно мониторит обстановку на юге Армении.
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