Автомобиль сорвался в обрыв с грузоподъемника в Кабардино-Балкарии, погиб один человек

Автомобиль сорвался в обрыв с грузового подъемника в ущелье Адыр-Суу в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по КБР в субботу.

"При подъеме в обрыв сорвался автомобиль, в котором находилась девушка. Она погибла", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливается личность погибшей.

На месте работают спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и ГУ МЧС России по КБР.