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Дальнее зарубежье 03.07.2021 12:26

Рухани не исключил пятой волны COVID-19 в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани в субботу выразил опасения, что стране угрожает пятая волна коронавируса COVID-19 из-за резкого распространения мутации "дельта" индийского происхождения, сообщают западные СМИ.

"Есть опасения, что мы находимся на пути к пятой волне (коронавируса - ИФ) в стране", - заявил Рухани.

Президент призвал иранцев быть осторожными, поскольку в южных частях страны активно распространяется высокозаразный штамм "дельта".

Штамм "дельта" появился в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

В настоящее время данный штамм активно распространяется во многих странах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]