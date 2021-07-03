Рухани не исключил пятой волны COVID-19 в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани в субботу выразил опасения, что стране угрожает пятая волна коронавируса COVID-19 из-за резкого распространения мутации "дельта" индийского происхождения, сообщают западные СМИ.

"Есть опасения, что мы находимся на пути к пятой волне (коронавируса - ИФ) в стране", - заявил Рухани.

Президент призвал иранцев быть осторожными, поскольку в южных частях страны активно распространяется высокозаразный штамм "дельта".

Штамм "дельта" появился в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

В настоящее время данный штамм активно распространяется во многих странах.