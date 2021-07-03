В РФ более 24,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, максимальные за пандемию 697 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 439 случаев, это наибольшее значение с 16 января; умерли за сутки 697 пациентов, что является новым антирекордом за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 тыс. 439 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 127 (12,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в РФ вновь зафиксирован максимум новых заболевших по отношению к данным января, но в тот период начался спад заболеваемости, а в настоящий момент идет практически ежедневный рост.
Кроме того, увеличивается количество летальных исходов, за минувшие сутки их зафиксировано 697, и это антирекорд за всю пандемию. Наибольшее количество умерших в Москве и Санкт-Петербурге: 116 и 110 соответственно.
В российской столице в субботу, сообщает оперативный штаб, 7 тыс. 446 новых случаев COVID-19, 5 тыс. 869 пациентов выздоровели.
Вслед за Москвой высокий уровень заболевших отмечен в Московской области - 2 тыс. 596 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 733 новых случая.
Всего в РФ за время пандемии зарегистрировано 5 млн 585 тыс. 799 случаев коронавирусной инфекции, 137 тыс. 262 умерших и 5 млн 053 тыс. 417 выписанных.
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