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СНГ 03.07.2021 12:46

Правительство РФ выделит 1,3 млрд рублей на гранты для подготовки специалистов в сфере интеллектуальной собственности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов вузам на запуск учебных программ по защите и коммерциализации интеллектуальной собственности.

"Предусмотренные документом выплаты можно использовать на покрытие затрат, связанных с повышением квалификации сотрудников вузов и научных организаций, а также на разработку и реализацию учебных модулей по различным правовым аспектам работы с интеллектуальной собственностью", - сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу.

Благодаря дополнительному финансированию переподготовку смогут пройти не менее 3500 научно-педагогических работников, а профильные дисциплины появятся в 250 организациях. Всего на эту меру поддержки до 2024 года планируют направить 1,3 млрд рублей, уточняется в сообщении.

Минобрнауки РФ поручено до 10 августа организовать конкурс на получение грантов. Отбор вузов и научных организаций будет проводиться совместно с Роспатентом. Принятое решение поможет готовить больше специалистов в сфере патентования и управления результатами интеллектуальной деятельности, что станет дополнительным стимулом для научно-технологического развития страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]