Правительство РФ выделит 1,3 млрд рублей на гранты для подготовки специалистов в сфере интеллектуальной собственности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов вузам на запуск учебных программ по защите и коммерциализации интеллектуальной собственности.

"Предусмотренные документом выплаты можно использовать на покрытие затрат, связанных с повышением квалификации сотрудников вузов и научных организаций, а также на разработку и реализацию учебных модулей по различным правовым аспектам работы с интеллектуальной собственностью", - сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу.

Благодаря дополнительному финансированию переподготовку смогут пройти не менее 3500 научно-педагогических работников, а профильные дисциплины появятся в 250 организациях. Всего на эту меру поддержки до 2024 года планируют направить 1,3 млрд рублей, уточняется в сообщении.

Минобрнауки РФ поручено до 10 августа организовать конкурс на получение грантов. Отбор вузов и научных организаций будет проводиться совместно с Роспатентом. Принятое решение поможет готовить больше специалистов в сфере патентования и управления результатами интеллектуальной деятельности, что станет дополнительным стимулом для научно-технологического развития страны.