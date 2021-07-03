США могут внести вклад в укрепление мира и доверия между Азербайджаном и Арменией - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента США Джозефа Байдена с национальным праздником страны – Днем независимости.

В своем поздравлении глава государства выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, которые достигли уровня стратегического партнерства в ряде сфер.

Ильхам Алиев отметил важные направления сотрудничества между странами – это крупномасштабные энергетические проекты, вопросы укрепления международного мира и безопасности, борьба с терроризмом, а также взаимодействие в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Президент высоко оценил поддержку США диверсификации маршрутов энергопоставок, в особенности успешного завершения проекта Южного газового коридора.

Глава государства подчеркнул, что в результате 44-дневной Отечественной войны был положен конец оккупации со стороны Армении международно признанных территорий Азербайджана, территориальная целостность страны была восстановлена и обеспечено исполнение соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

"Окончание конфликта создало новую геополитическую реальность в регионе, заложило благоприятную основу для прочного мира, восстановления экономики и регионального сотрудничества. Считаю, что США в соответствии с существующей реальностью могут внести значительный вклад в установление прочного мира и укрепление доверия между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ", - отметил Ильхам Алиев.

Президент также отметил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводятся реставрационные и реконструкционные работы.

"Мы хотели бы видеть американские компании в качестве партнеров в этом процессе", - указывается в послании.

"Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США будут дальше развиваться и укрепляться благодаря нашим совместным усилиям в интересах наших народов.

В этот знаменательный день я еще раз искренне поздравляю Вас и желаю Соединенным Штатам мира и процветания", - говорится в послании главы Азербайджанского государства.