США могут внести вклад в укрепление мира и доверия между Азербайджаном и Арменией - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента США Джозефа Байдена с национальным праздником страны – Днем независимости.
В своем поздравлении глава государства выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, которые достигли уровня стратегического партнерства в ряде сфер.
Ильхам Алиев отметил важные направления сотрудничества между странами – это крупномасштабные энергетические проекты, вопросы укрепления международного мира и безопасности, борьба с терроризмом, а также взаимодействие в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.
Президент высоко оценил поддержку США диверсификации маршрутов энергопоставок, в особенности успешного завершения проекта Южного газового коридора.
Глава государства подчеркнул, что в результате 44-дневной Отечественной войны был положен конец оккупации со стороны Армении международно признанных территорий Азербайджана, территориальная целостность страны была восстановлена и обеспечено исполнение соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.
"Окончание конфликта создало новую геополитическую реальность в регионе, заложило благоприятную основу для прочного мира, восстановления экономики и регионального сотрудничества. Считаю, что США в соответствии с существующей реальностью могут внести значительный вклад в установление прочного мира и укрепление доверия между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ", - отметил Ильхам Алиев.
Президент также отметил, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводятся реставрационные и реконструкционные работы.
"Мы хотели бы видеть американские компании в качестве партнеров в этом процессе", - указывается в послании.
"Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США будут дальше развиваться и укрепляться благодаря нашим совместным усилиям в интересах наших народов.
В этот знаменательный день я еще раз искренне поздравляю Вас и желаю Соединенным Штатам мира и процветания", - говорится в послании главы Азербайджанского государства.
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