ЕС выделит Армении 1,5 млрд евро

Европейский союз выделит Армении 1,5 млрд евро в ближайшие пять на ряд программ, включая развитие Сюникской области.

"2 июля в Брюсселе представлен документ, в котором освещены инициативы, которые Европейская комиссия намерена реализовать к 2025 году в странах-участницах "Восточного партнерства". Армении будет предоставлено более 1,5 млрд евро в ближайшие пять лет на реализацию пяти ключевых программ, включая развитие Сюникской области (на юге Армении, область граничит с Азербайджаном и Ираном - ИФ)", - сообщило в субботу представительство ЕС в Армении.

Согласно документу, средства будут направлены на поддержку 30 тыс. малых и средних предприятий для создания устойчивой, инновационной, конкурентоспособной экономики; содействие социально-экономическому развитию и коммуникациям, автомагистрали Север-Юг; инвестиции в информационные технологии, науку и технологии; увеличение устойчивости южных регионов Армении.