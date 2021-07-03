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Регион 03.07.2021 14:00

ЕС выделит Армении 1,5 млрд евро

Европейский союз выделит Армении 1,5 млрд евро в ближайшие пять на ряд программ, включая развитие Сюникской области.

"2 июля в Брюсселе представлен документ, в котором освещены инициативы, которые Европейская комиссия намерена реализовать к 2025 году в странах-участницах "Восточного партнерства". Армении будет предоставлено более 1,5 млрд евро в ближайшие пять лет на реализацию пяти ключевых программ, включая развитие Сюникской области (на юге Армении, область граничит с Азербайджаном и Ираном - ИФ)", - сообщило в субботу представительство ЕС в Армении.

Согласно документу, средства будут направлены на поддержку 30 тыс. малых и средних предприятий для создания устойчивой, инновационной, конкурентоспособной экономики; содействие социально-экономическому развитию и коммуникациям, автомагистрали Север-Юг; инвестиции в информационные технологии, науку и технологии; увеличение устойчивости южных регионов Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]