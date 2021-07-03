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Дальнее зарубежье 03.07.2021 14:17

Ураган "Эльза" движется к США

В Атлантическом океане сформировался ураган "Эльза", он уже достиг Гаити и Доминиканской Республики и направляется к Кубе и к американской Флориде, сообщают американские СМИ.

Пока речь идет об урагане первой категории из пяти, максимальная скорость ветра которого составляла порядка 130 км в час.

По данным агентства Associated Press, на Гаити предупредили население о надвигающемся урагане в социальных сетях, власти призвали людей покинуть прибрежные территории в целях безопасности. Там ожидают ураган в субботу во второй половине дня. В настоящее время он уже повалил деревья, нарушил электроснабжение, повредил инфраструктуру, уничтожил посевы. Аналогичная ситуация наблюдается в нескольких государствах Карибского бассейна - на островных Барбадосе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах, которые до сих пор пытаются оправиться после извержений вулканов в апреле.

Предупреждение о надвигающемся урагане также выпустили власти Ямайки, Доминиканы, а также в нескольких кубинских провинциях. На Доминикане власти организовали более 2,4 тыс. убежищ для людей в преддверии урагана, там ожидают мощные ливни и не исключают наводнений.

Ожидается, что ко вторнику будущей недели "Эльза" доберется до Флориды, но, по прогнозам Национального ураганного центра в Майами, вероятно, к этому времени ослабеет до тропического шторма.

"Эльза" стала первым ураганом, сформировавшемся в этом сезоне, отмечает CNN. Однако обычно первые штормы формируются в середине июля, а ураганы - только в первой декаде августа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]