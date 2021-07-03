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Дальнее зарубежье 03.07.2021 14:44

Вакцина Covaxin эффективна против штамма "дельта" на 63,6% - производитель

Вакцина против коронавируса COVID-19 индийской компании Bharat Biotech показала эффективность 77,8% по итогам третьей фазы клинических испытаний, сообщает в субботу India Today со ссылкой на заявление компании.

"Bharat Biotech завершила окончательный анализ своей вакцины против COVID-19 - Covaxin и в субботу обнародовала результаты клинических испытаний третьей фазы. В соответствии с этими результатами, эффективность Covaxin против COVID-19 с выраженными симптомами составляет 77,8%", - сообщает газета.

По ее данным, эффективность препарата против тяжелых форм заболевания - 93,4%, а против бессимптомных - 63,6%. Вместе с тем эффективность вакцины конкретно против штамма "дельта", зародившегося в Индии, составила 63,6%. Что касается побочных эффектов вакцины, серьезные недомогания перенесли менее 0,5% принявших участие в испытаниях.

Третья фаза испытаний проводилась в 25 центрах по всей стране.

Bharat Biotech в настоящее время проводит клинические испытания, чтобы установить безопасность и эффективность коваксина у детей в возрасте от 2 до 18 лет.

Эта вакцина получила разрешение на применение в экстренных ситуациях в нескольких странах - в Бразилии, самой Индии, в Иране и в Мексике.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]