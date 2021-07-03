Вакцина против коронавируса COVID-19 индийской компании Bharat Biotech показала эффективность 77,8% по итогам третьей фазы клинических испытаний, сообщает в субботу India Today со ссылкой на заявление компании.
"Bharat Biotech завершила окончательный анализ своей вакцины против COVID-19 - Covaxin и в субботу обнародовала результаты клинических испытаний третьей фазы. В соответствии с этими результатами, эффективность Covaxin против COVID-19 с выраженными симптомами составляет 77,8%", - сообщает газета.
По ее данным, эффективность препарата против тяжелых форм заболевания - 93,4%, а против бессимптомных - 63,6%. Вместе с тем эффективность вакцины конкретно против штамма "дельта", зародившегося в Индии, составила 63,6%. Что касается побочных эффектов вакцины, серьезные недомогания перенесли менее 0,5% принявших участие в испытаниях.
Третья фаза испытаний проводилась в 25 центрах по всей стране.
Bharat Biotech в настоящее время проводит клинические испытания, чтобы установить безопасность и эффективность коваксина у детей в возрасте от 2 до 18 лет.
Эта вакцина получила разрешение на применение в экстренных ситуациях в нескольких странах - в Бразилии, самой Индии, в Иране и в Мексике.
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