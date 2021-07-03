Президент Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ.
Соответствующий указ главы государства размещен в субботу на официальном портале правовой информации.
В стратегии отмечается, что "современный мир переживает период трансформации".
"Усиливающаяся нестабильность в мире, рост радикальных и экстремистских настроений могут привести к попыткам разрешить нарастающие межгосударственные противоречия за счет поиска внутренних и внешних врагов, к разрушению экономики, традиционных ценностей и игнорированию основных прав и свобод человека", - отмечается в стратегии.
"В условиях нарастающей геополитической напряженности внешняя политика РФ должна способствовать повышению устойчивости системы международных отношений, опирающейся на международное право, принципы всеобщей, равной и неделимой безопасности, углублению многостороннего взаимодействия без разделительных линий и блоковых подходов в целях совместного решения глобальных и региональных проблем при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности", - подчеркивается в документе.
В стратегии также говорится: "Действия некоторых стран направлены на инспирирование в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзниками. Ряд государств называет Россию угрозой и даже военным противником. Увеличивается опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав. Космическое и информационное пространства активно осваиваются как новые сферы ведения военных действий".
28 мая Путин сообщил, что намерен обсудить в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ новую Стратегию национальной безопасности страны и новые угрозы для ее граждан.
Ранее замсекретаря СБ РФ Сергей Вахруков сообщил "Интерфаксу", что это не полностью новая стратегия, а обновленная редакция действующей стратегии нацбезопасности, утвержденной президентом 31 декабря 2015 года. "Это долгосрочный документ, который согласно федеральному закону о стратегическом планировании должен корректироваться не реже, чем раз в 6 лет", - сказал замсекретаря СБ РФ.
Стратегия нацбезопасности - базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и приоритеты РФ, цели и задачи в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.
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