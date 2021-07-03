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Дальнее зарубежье 03.07.2021 15:22

Хакеры парализовали работу крупной сети супермаркетов Швеции

Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Швеции Coop Sweden подверглась хакерской атаке и была вынуждена приостановить обслуживание в 800 магазинах, сообщили в субботу западные СМИ.

"Один из наших субподрядчиков подвергся атаке, и поэтому наши кассы больше не работают", - говорится в заявлении Coop Sweden.

Атака произошла в пятницу вечером.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее открыться", - добавили в компании.

Coop Sweden не уточнила, как именно хакером удалось завладеть доступом к кассам.

СМИ отмечают, что атака произошла на фоне роста по всему миру хакерских атак с применением вирусов-вымогателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]