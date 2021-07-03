Россия готова отвечать на санкции - стратегия нацбезопасности

Россия в случае недружественных действий иностранных государств в отношении страны, в том числе применения санкций, по-прежнему оставляет за собой право применять симметричные и ассиметричные меры.

Такой тезис содержится в Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной президентом Владимиром Путиным.

"В случае совершения иностранными государствами недружественных действий, представляющих угрозу, суверенитету и территориальной целостности РФ, в том числе связанных с применением ограничительных мер (санкций) политического или экономического характера либо использованием современных информационно-коммуникационных технологий, РФ считает правомерным принять симметричные и ассиметричные меры, необходимые для пресечения таких недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем", - отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Вместе с тем, в Стратегии отмечается, что Москва сохраняет приверженность к использованию политических средств, прежде всего механизмов дипломатии и миротворчества при урегулировании международных и внутригосударственных конфликтов.

В документе подчеркивается, что перераспределение мирового потенциала развития, формирование новых архитектуры, правил и принципов мироустройства сопровождаются нарастанием геополитической нестабильности, обострением межгосударственных противоречий и конфликтов.

При этом страны, теряющие безусловное лидерство, пытаются диктовать другим членам международного сообщества свои правила, используют средства недобросовестной конкуренции, применяют односторонние санкции и открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, отмечается в Стратегии.

"Такие действия ведут к расшатыванию общепризнанных принципов и норм международного права, ослаблению и разрушению существующих институтов и режимов международно-правового регулирования, обострению военно-политической обстановки, снижению предсказуемости и ослаблению доверия в отношениях между государствами", - подчеркивается в документе.

Россия стремится к повышению устойчивости международно-правовой системы, недопущению ее фрагментации, ослабления или избирательного применения норм международного права, говорится в документе.

Целями внешней политики России в Стратегии указаны развитие отношений и всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем, особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, в том числе в целях создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежных механизмов обеспечения региональной стабильности и безопасности на внеблоковой основе.

Россия будет обеспечивать интересы страны, связанные с освоением космического пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики, а также развивать военно-политическое и военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, подчеркивается в документе.