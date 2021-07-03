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Оборона 03.07.2021 16:22

В Баку завершились азербайджано-турецкие военные учения

В Баку завершился последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021" с боевой стрельбой.

"Участвующие в учениях подразделения армий Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

После завершения учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим были вручены награды.

Учения проводились в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией с целью улучшения взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе боевых действий. В них были задействованы до 600 человек личного состава, около 40 танков и другой бронетехники, до 20 артиллерийских орудий и минометов разного калибра, 7 боевых и транспортных вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата, до 50 автомобилей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]