В Баку завершились азербайджано-турецкие военные учения

В Баку завершился последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021" с боевой стрельбой.

"Участвующие в учениях подразделения армий Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

После завершения учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим были вручены награды.

Учения проводились в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией с целью улучшения взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе боевых действий. В них были задействованы до 600 человек личного состава, около 40 танков и другой бронетехники, до 20 артиллерийских орудий и минометов разного калибра, 7 боевых и транспортных вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата, до 50 автомобилей.