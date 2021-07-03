Постпред РФ в Вене прогнозирует скорое восстановление СВПД и снятие санкций с Ирана

Восстановление иранской ядерной сделки и снятие санкций с Тегерана может произойти в скором времени, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Продолжение контактов и диалога между Ираном и МАГАТЭ имеют первостепенное значение, особенно на данном этапе, когда мы можем ожидать скорого полного восстановления СВПД и снятия санкций", - написал Ульянов в субботу в своем "твиттере".

Дипломат напомнил, что срок действия технической договоренности между МАГАТЭ и Тегераном пока продлен не был.

"В нынешних условиях важно обеспечить, чтобы видеокамеры на ядерных объектах (в Иране - ИФ) продолжали работать, а видеозаписи сохранялись", - отметил он.

Ульянов подчеркнул, что "это позволит избежать проблем в будущем".