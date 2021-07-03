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Здравоохранение 03.07.2021 17:04

В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 95 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 336,318 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 101 случае заражения.

Случаев смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировано не было. По данным на 2 июля, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляло 4 977.

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,380 тыс. человек (+42 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 961 человек.

Медики за сутки провели 10 428 тестов на коронавирус (накануне 9 851 тест), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 778,410 тыс. тестов на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]