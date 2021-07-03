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Дальнее зарубежье 03.07.2021 17:15

Туск стал и.о. председателя оппозиционной партии "Гражданская платформа" в Польше

Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск избран зампредседателя оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" и будет исполнять обязанности председателя, сообщает в субботу Associated Press.

По его мнению, правление консервативной партии "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского привело Польшу к "полной изоляции" на международной арене.

"Сегодня в Польше правит зло, и мы готовы бороться против этого зла", - заявил Туск на съезде "Гражданской платформы".

Также в ходе конференции он заверил своих однопартийцев, что "на 100% вернулся в политику".

Либерально-консервативную "Гражданскую платформу" в 2001 году основали Туск, Анджей Олеховский и Мацей Плажиньский. В 2007 году на внеочередных парламентских выборах эта партия получила 41,5% поддержки избирателей, Туск стал премьер-министром Польши. Он пробыл на этом посту до 2014 года, затем ушел в отставку спустя семь лет на посту. В 2014 году он стал председателем Европейского совета и пробыл на посту почти до конца 2019 года. В ноябре 2019 года его избрали председателем Европейской народной партии - крупнейшей транснациональной партии в ЕС.

Следующие парламентские выборы в Польше запланированы осенью 2023 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]