В Азербайджане от COVID-19 полностью привито 14% населения

В Азербайджане более 1,4 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает республиканский Оперштаб.

По данным на 3 июля, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 2 млн 321,863 тыс. человек, две дозы - 1 млн 418,584 тыс. человек.

Общее число сделанных доз составляет 3 млн 740,447 тыс.

Население Азербайджана на 1 мая 2021 года составляло 10 млн 133,078 тыс. человек. Таким образом, полностью привито 14% населения.

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Sputnik V" и Pfizer.