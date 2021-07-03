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СНГ 03.07.2021 18:12

В Таджикистане введена обязательная вакцинация взрослого населения

Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Таджикистане объявил обязательной вакцинацию для граждан старше 18 лет.

"Согласно решению штаба ... вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет", - говорится в обращении штаба к населению, распространенном в субботу.

Вакцинация производится на бесплатной основе. Не имеющие прививки граждане должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение.

В связи с новой волной распространения коронавируса в большинстве стран региона и мира штаб призвал граждан строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, социальную дистанцию в транспорте и общественных местах, обязательно использовать защитные маски.

Лица, въезжающие на территорию Таджикистана после поездки в зарубежные страны, обязательно должны пройти диагностику на коронавирус, в течение 10 суток не контактировать с родными и близкими и находиться в изолированном помещении.

Кроме того, из-за высокого риска распространения коронавируса власти рекомендовали населению проводить свадьбы и торжества с наименьшим количеством участников.

Кампания вакцинации от COVID-19 среди граждан старше 18 лет началась в Душанбе 25 июня. В настоящее время в стране используются вакцины AstraZeneca индийского производства, а также вакцины CoronaVac производства компании SinoVac.

По состоянию на вечер 2 июля, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 13 548 человек. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 92 человека.

Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля 2020 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]