Главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия

Текущие вопросы взаимодействия, а также реализация совместных договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне, были обсуждены в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Туркменистана и Азербайджана Рашида Мередова и Джейхуна Байрамова в субботу.

"Стороны подтвердили необходимость продолжения активного взаимодействия по линии МИД двух стран, а также поддержания контактов между профильными министерствами и ведомствами двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В ходе разговора была отмечена результативность партнерства в рамках региональных и международных форматов. В этом контексте министры подчеркнули значимость трехсторонней встречи на высшем уровне глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции, запланированной к проведению в текущем году.