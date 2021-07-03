Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0134 RUR   0.0232 GBR   2.3412 TRY   0.1958

Цена на нефть

01.07 $/bbl   WTI 75.23 1.76 Brent 75.84 1.22

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 03.07.2021 18:57

Главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия

Текущие вопросы взаимодействия, а также реализация совместных договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне, были обсуждены в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Туркменистана и Азербайджана Рашида Мередова и Джейхуна Байрамова в субботу.

"Стороны подтвердили необходимость продолжения активного взаимодействия по линии МИД двух стран, а также поддержания контактов между профильными министерствами и ведомствами двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В ходе разговора была отмечена результативность партнерства в рамках региональных и международных форматов. В этом контексте министры подчеркнули значимость трехсторонней встречи на высшем уровне глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции, запланированной к проведению в текущем году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]