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Дальнее зарубежье 03.07.2021 19:28

Масштабная атака хакеров на поставщиков IT-услуг затронула 1 тыс. компаний - СМИ

Масштабная атака хакеров при помощи вирусов-вымогателей затронула порядка 1 тыс. компаний, оказывающих IT-услуги малому и среднему бизнесу, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Huntress Labs, специализирующуюся на кибербезопасности.

Урон хакеры при этом нанесли не только непосредственно IT-компаниям, но и их клиентам. В частности, порядка 20 клиентов компаний, подвергшихся атаке с применением вирусов-вымогателей, пострадали. По данным компании ESET, пострадавшие клиенты находятся в 11 странах мира.

Предполагается, что авторы атаки - хакеры из группировки REvil, очень многие участники которой - русскоязычные.

В ночь на субботу сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Вместе с тем, кибератака затронула не менее 200 компаний, прямо или косвенно связанных с Kaseya. Компания занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса.

В администрации США не раз подчеркивали, что поднимали и будут поднимать в диалоге с Россией тему хакерских атак. Речь об атаках, совершаемых, по мнению США, связанными с российской разведкой хакерами, а также об атаках в исполнении базирующихся в РФ кибермошенниках. В случае с последними, как считают в Вашингтоне, Москве следует предпринимать активные действия по поимке хакеров, пусть даже последние не связаны со спецслужбами РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]