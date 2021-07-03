Собянин обещал гранты на уплату коммунальных услуг московским ресторанам и кафе за работу по QR-кодам

Рестораны и кафе, которые обслуживают посетителей по их QR-кодам от прививок против коронавируса, по итогам третьего квартала получат гранты на 100%-ную оплату коммунальных услуг за этот период, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период", - написал Собянин в субботу в своем блоге.

"Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19", - заявил мэр.

Он также сообщил, что в ближайшее время власти упростят процедуру получения QR-кодов - они будут рассылаться гражданам по SMS.

"Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку SMS об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки SMS с QR-кодами и после завершения вакцинации", - пояснил Собянин.