Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0134 RUR   0.0232 GBR   2.3412 TRY   0.1958

Цена на нефть

01.07 $/bbl   WTI 75.23 1.76 Brent 75.84 1.22

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.07.2021 20:03

Собянин обещал гранты на уплату коммунальных услуг московским ресторанам и кафе за работу по QR-кодам

Рестораны и кафе, которые обслуживают посетителей по их QR-кодам от прививок против коронавируса, по итогам третьего квартала получат гранты на 100%-ную оплату коммунальных услуг за этот период, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период", - написал Собянин в субботу в своем блоге.

"Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19", - заявил мэр.

Он также сообщил, что в ближайшее время власти упростят процедуру получения QR-кодов - они будут рассылаться гражданам по SMS.

"Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку SMS об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки SMS с QR-кодами и после завершения вакцинации", - пояснил Собянин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]