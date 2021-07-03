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Карабах 03.07.2021 21:38

Ереван передал Баку карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, Азербайджан взамен вернул 15 армян – МИД Азербайджана

Армения 3 июля по инициативе Российской Федерации предоставила Азербайджану карты мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах в Карабахе, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Армения 3 июля по инициативе РФ предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах», - отмечает МИД.

Азербайджанская сторона также выразила благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, «за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт».

МИД подчеркивает, что получение от Армении минных карт «спасет жизни десятков тысяч наших граждан, в том числе и сапёров», и ускорит реализацию проектов строительства и реконструкции, инициированных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на освобожденных территориях, а также процесс возвращения вынужденных переселенцев.

«В качестве гуманного шага азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы, и срок назначенного наказания которых истек», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНЫ, КАРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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