Ереван передал Баку карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, Азербайджан взамен вернул 15 армян – МИД Азербайджана

Армения 3 июля по инициативе Российской Федерации предоставила Азербайджану карты мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах в Карабахе, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Армения 3 июля по инициативе РФ предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах», - отмечает МИД.

Азербайджанская сторона также выразила благодарность Рустаму Мурадову, командующему российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджанской Республики, «за его посредническую роль в реализации гуманитарной инициативы по получению минных карт».

МИД подчеркивает, что получение от Армении минных карт «спасет жизни десятков тысяч наших граждан, в том числе и сапёров», и ускорит реализацию проектов строительства и реконструкции, инициированных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на освобожденных территориях, а также процесс возвращения вынужденных переселенцев.

«В качестве гуманного шага азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы, и срок назначенного наказания которых истек», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

А.Азизов