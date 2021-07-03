В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число новых заражений COVID-19

В Португалии за последние сутки зарегистрировали 2605 случаев заражения COVID-19, это самое высокое число выявленных заболеваний с февраля, сообщила в субботу сеть RTP.
Более половины новых случаев выявили в столичном регионе - Лиссабоне и близлежащих городах, свыше 500 случаев - в северной части страны, заражения есть еще в Алгарве, на Азорских островах и на Мадейре.
Четыре человека скончались за последние сутки.
Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. зараженных, скончались более 17 тыс. человек.
В стране не исключают, что в ближайшие две недели число зараженных будет расти из-за резкого распространения индийской мутации COVID-19, получившей название "дельта". В настоящее время именно этот штамм выявляют в 70% новых случаев заражения.
В настоящее время на выходных жителям запрещено покидать и въезжать в Лиссабон и в 18 муниципалитетов, которые входят в столичную зону. Это ограничение действует несколько выходных подряд, с вечера пятницы и до 6:00 понедельника.
В Лиссабоне рестораны, кафе и кондитерские по выходным работают до 15:30 по местному времени, в будние дни - до 22:30. Внутри их помещений могут находиться только группы не более четырех человека, а на верандах группы до шести человек. Те люди, которые могут работать удаленно, вновь вернулись к такому режим.
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