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Спорт 03.07.2021 22:00

Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, победив Чехию в Баку

Сборная Дании по футболу в субботу вечером победила команду Чехии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Игра проходила в Баку и завершилась с результатом 2:1. Первый гол в матче забил полузащитник сборной Дании Томас Дилейни, поразивший ворота чехов на 5-й минуте. Каспер Дольберг удвоил преимущество датчан на 42-й минуте. Чехи смогли отыграть один мяч после точного удара Патрика Шика на 49-й минуте.

Соперник датчан по полуфиналу определится в субботу в Риме, где сыграют Англия и Украина. Полуфинал пройдет 7 июля в Лондоне.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, РЕЗУЛЬТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]