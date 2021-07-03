Баку и Бишкек обсуждают создание совместного инвестфонда и открытие Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев на переговорах в Баку обсудили актуальные вопросы двусторонних, политико-дипломатических, торгово-экономических и социально-гуманитарных отношений.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Кыргызстана, по итогам переговоров достигнута договоренность вывести двусторонние отношения на новый уровень путём.
Для этого стороны планируют:
- активизацию работы двухсторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой пройдет в Баку
- усиление торгово-экономического взаимодействия. Стороны с удовлетворением отметили рост взаимного товарооборота на 67% за 5 месяцев 2021 года и наметили активизацию данного направления сотрудничества.
- рассмотрение возможности возобновления прямых авиарейсов по маршруту Баку-Бишкек
- создание совместного инвестиционного фонда
- передачу азербайджанского опыта создания СЭЗ «Алят» и направления соответствующей экспертной группы в Кыргызстан
- завершение в Бишкеке строительства парка отдыха и средней школы на грантовые средства правительства Азербайджана
- учреждение в г. Баку Торгового дома Кыргызстана
- взаимодействие и сотрудничество по возможным поставкам в Кыргызстан вакцин против COVID-19.
Кроме того, собеседники выразили готовность в продолжении активного практического взаимодействия во всех сферах между Кыргызстаном и Азербайджаном. Казакбаев выразил интерес к изучению опыта Азербайджана по вопросам привлечения инвестиций, регулированию деятельности местного самоуправления, борьбы с коррупцией и криминалитетом, реформы в области государственного управления и судебной системы», - говорится в информации.
Асадов также выразил готовность посетить Кыргызстан осенью 2021 года.
Р.Ахмедов
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