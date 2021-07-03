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Бизнес и законодательство 03.07.2021 22:19

Баку и Бишкек обсуждают создание совместного инвестфонда и открытие Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев на переговорах в Баку обсудили актуальные вопросы двусторонних, политико-дипломатических, торгово-экономических и социально-гуманитарных отношений.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Кыргызстана, по итогам переговоров достигнута договоренность вывести двусторонние отношения на новый уровень путём.

Для этого стороны планируют:

- активизацию работы двухсторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой пройдет в Баку

- усиление торгово-экономического взаимодействия. Стороны с удовлетворением отметили рост взаимного товарооборота на 67% за 5 месяцев 2021 года и наметили активизацию данного направления сотрудничества.

- рассмотрение возможности возобновления прямых авиарейсов по маршруту Баку-Бишкек

- создание совместного инвестиционного фонда

- передачу азербайджанского опыта создания СЭЗ «Алят» и направления соответствующей экспертной группы в Кыргызстан

- завершение в Бишкеке строительства парка отдыха и средней школы на грантовые средства правительства Азербайджана

- учреждение в г. Баку Торгового дома Кыргызстана

- взаимодействие и сотрудничество по возможным поставкам в Кыргызстан вакцин против COVID-19.

Кроме того, собеседники выразили готовность в продолжении активного практического взаимодействия во всех сферах между Кыргызстаном и Азербайджаном. Казакбаев выразил интерес к изучению опыта Азербайджана по вопросам привлечения инвестиций, регулированию деятельности местного самоуправления, борьбы с коррупцией и криминалитетом, реформы в области государственного управления и судебной системы», - говорится в информации.

Асадов также выразил готовность посетить Кыргызстан осенью 2021 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ЭКОНОМИКА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]