Баку и Ташкент рассчитывают максимально быстро выйти на уровень взаимного товарооборота в $500 млн в год

Баку и Ташкент планируют увеличить ежегодный взаимный товарооборот до $500 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» данный вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Узбекистана – министра инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и посла Азербайджана в Ташкенте Хусейна Гулиева.

«В ходе переговоров стороны обсудили актуальную повестку двустороннего сотрудничества, перспективы его расширения, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей», - отмечается в информации министерства инвестиций и внешней торговли.

Сторонами определены приоритеты для расширения сотрудничества в сфере инвестиций. В частности, были рассмотрены конкретные проекты в области АПК, строительных материалов и туризма. Достигнута договоренность активизировать работу по привлечению азербайджанских компаний к налаживанию производственной кооперации с узбекскими производителями в текстильной, кожевенной, обувной, ювелирной и электротехнической отраслях.

«Обсуждались пути увеличения взаимной торговли. Было отмечено, что у экономик двух стран есть все условия для увеличения годового товарооборота до $500 млн в ближайшее время», - подчеркивает ведомство.

Стороны также отметили перспективы углубления сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В связи с этим обсуждался ряд вопросов по увеличению взаимных перевозок и увеличению транзитных мощностей двух стран. Изучена возможность создания совместных агрокластеров по переработке и экспорту сельхозпродукции.

В частности, ряд двусторонних мероприятий, в том числе визит на высоком уровне в Узбекистан и подготовка к очередному заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой. По завершении переговоров стороны выразили приверженность активному сотрудничеству в реализации и продвижении ранее достигнутых договоренностей, а также расширению двустороннего партнерства», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов