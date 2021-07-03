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Бизнес и законодательство 03.07.2021 22:51

Баку и Ташкент рассчитывают максимально быстро выйти на уровень взаимного товарооборота в $500 млн в год

Баку и Ташкент планируют увеличить ежегодный взаимный товарооборот до $500 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» данный вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Узбекистана – министра инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и посла Азербайджана в Ташкенте Хусейна Гулиева.

«В ходе переговоров стороны обсудили актуальную повестку двустороннего сотрудничества, перспективы его расширения, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей», - отмечается в информации министерства инвестиций и внешней торговли.

Сторонами определены приоритеты для расширения сотрудничества в сфере инвестиций. В частности, были рассмотрены конкретные проекты в области АПК, строительных материалов и туризма. Достигнута договоренность активизировать работу по привлечению азербайджанских компаний к налаживанию производственной кооперации с узбекскими производителями в текстильной, кожевенной, обувной, ювелирной и электротехнической отраслях.

«Обсуждались пути увеличения взаимной торговли. Было отмечено, что у экономик двух стран есть все условия для увеличения годового товарооборота до $500 млн в ближайшее время», - подчеркивает ведомство.

Стороны также отметили перспективы углубления сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В связи с этим обсуждался ряд вопросов по увеличению взаимных перевозок и увеличению транзитных мощностей двух стран. Изучена возможность создания совместных агрокластеров по переработке и экспорту сельхозпродукции.

В частности, ряд двусторонних мероприятий, в том числе визит на высоком уровне в Узбекистан и подготовка к очередному заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой. По завершении переговоров стороны выразили приверженность активному сотрудничеству в реализации и продвижении ранее достигнутых договоренностей, а также расширению двустороннего партнерства», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭКОНОМИКА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]