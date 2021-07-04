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Дальнее зарубежье 04.07.2021 00:37

Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит РФ

Президент США Джо Байден заявил, что пока не уверен, имеют ли россияне отношение к недавней масштабной кибератаке, затронувшей американские компании.

"Мы не уверены, что это были россияне", - сказал он корреспонденту Bloomberg в штате Мичиган.

По сообщению западных СМИ, президент США, тем не менее, предупредил, что если же все-таки выяснится, что кибератаку провела Россия, США предпримут ответные меры.

Ранее в субботу сообщалось, что масштабная атака хакеров при помощи вирусов-вымогателей, по последним данным, затронула порядка 1 тыс. компаний, оказывающих IT-услуги малому и среднему бизнесу. Такие данные опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Huntress Labs, специализирующуюся на кибербезопасности.

Урон хакеры при этом нанесли не только непосредственно IT-компаниям, но и их клиентам. В частности, порядка 20 клиентов компаний, подвергшихся атаке с применением вирусов-вымогателей, пострадали. По данным компании ESET, пострадавшие клиенты находятся в 11 странах мира.

По данным американских СМИ, предполагается, что авторы атаки - хакеры из группировки REvil, очень многие участники которой - русскоязычные.

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Тэги: США, КИБЕРАТАКИ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]