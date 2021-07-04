Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

На Филиппинах потерпел крушение военно-транспортный самолета C-130 ВВС страны, на борту находились 85 человек, сообщило военное командование республики.

Крушение произошло, когда самолет пытался совершить посадку на острове Холо в провинции Сулу.

В ходе спасательной операции из горящего самолета удалось спасти 15 человек.

Спасательная операция продолжается.