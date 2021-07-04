Не менее 40 человек спасены при крушении военного самолета на Филиппинах

В ходе спасательной операции после крушения военного самолета ВВС Филиппин удалось спасти не менее 40 человек, сообщают СМИ с места событий со ссылками на командование ВВС.

Ранее сообщалось о 15 спасенных.

Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Филиппин, на борту которого находились 85 человек, рухнул, когда пытался совершить посадку на острове Холо в провинции Сулу.

Спасательная операция продолжается.