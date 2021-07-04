Число заражений COVID-19 в мире превысило 183,4 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 183 млн 466 тыс. 418, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 971 тыс. 113 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 713 тыс. 912 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 605 тыс. 493.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 545 тыс. 433, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 402 тыс.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 742 тыс. 25 заболевших, умерло 523 тыс. 587 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 511,6. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 866 человек, в Индии - 288, Бразилии - 2 тыс. 446.