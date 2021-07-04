Трансконтинентальный лайнер Singapore Airlines совершил вынужденную посадку в Домодедово

Трансконтинентальный лайнер Singapore Airlines экстренно изменил маршрут и приземлился в "Домодедово" из-за инсульта у бортпроводника, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Самолет Airbus A-350 выполнял рейс из Копенгагена в аэропорт "Чанги" (Сингапур). После вхождения в воздушное пространство России, через которое лайнер должен был проследовать транзитом, с диспетчерами связался командир и сообщил, что у одного из членов экипажа, бортпроводника, случился гипертонический криз. Диспетчеры предложили изменить курс и посадить самолет в Москве", - сказал источник.
Лайнер благополучно приземлился в "Домодедово". На аэродроме самолет ждала бригада реаниматологов. У бортпроводника диагностировали инсульт. Он госпитализирован.
Ереван передал Баку карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, Азербайджан взамен вернул 15 армян – МИД Азербайджана
Главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия
Самолет AZAL совершил вынужденную посадку
Баку и Ташкент рассчитывают максимально быстро выйти на уровень взаимного товарооборота в $500 млн в год
Баку и Бишкек обсуждают создание совместного инвестфонда и открытие Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане
Греция сняла запрет на въезд в страну для граждан Азербайджана
Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, победив Чехию в Баку
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell
Caspian Energy Club организовал «Online B2B Forum Adjara»
Norm Sement- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?