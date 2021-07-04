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Дальнее зарубежье 04.07.2021 11:44

Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах

По меньшей мере17 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Филиппин на острове Холо в провинции Сулу на юго-западе страны, сообщает в воскресенье телеканал "Чэннел Ньюс Эйша" со ссылкой на заявление филиппинского министра обороны Делфина Лоренсана.

"На данный момент спасены 40 пострадавших и раненых, найдены тела 17 человек. Ведутся поисково-спасательные работы", - говорится в заявлении министра.

Всего на борту военно-транспортного самолета C-130 ВВС Филиппин находились 92 человека. По данным командования, самолет при посадке промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и разбился.

"Чэннел Ньюс Эйша" указывает, что многие из пассажиров недавно прошли военное обучение, и их перебрасывали к месту несения службы на населенный преимущественно мусульманами остров, где правительство ведет антитеррористические операции.

Телеканал напоминает, что филиппинские власти поддерживают масштабное военное присутствие на юге Филиппин, где действуют различные группировки боевиков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]