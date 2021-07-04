Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах

По меньшей мере17 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Филиппин на острове Холо в провинции Сулу на юго-западе страны, сообщает в воскресенье телеканал "Чэннел Ньюс Эйша" со ссылкой на заявление филиппинского министра обороны Делфина Лоренсана.

"На данный момент спасены 40 пострадавших и раненых, найдены тела 17 человек. Ведутся поисково-спасательные работы", - говорится в заявлении министра.

Всего на борту военно-транспортного самолета C-130 ВВС Филиппин находились 92 человека. По данным командования, самолет при посадке промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и разбился.

"Чэннел Ньюс Эйша" указывает, что многие из пассажиров недавно прошли военное обучение, и их перебрасывали к месту несения службы на населенный преимущественно мусульманами остров, где правительство ведет антитеррористические операции.

Телеканал напоминает, что филиппинские власти поддерживают масштабное военное присутствие на юге Филиппин, где действуют различные группировки боевиков.