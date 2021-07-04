Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития деятельности в Антарктике

Модернизация экспедиционной инфраструктуры, проведение комплексных научных исследований, охрана окружающей среды, повышение квалификации участников экспедиций включены в план по реализации Стратегии развития деятельности России в Антарктике.
Документ утвержден премьером Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства.
Он предусматривает создание новых зимовочных комплексов на станциях "Восток" и "Мирный" для размещения членов экспедиций. На станциях "Русская" и "Новолазаревская" будут реконструированы объекты инфраструктуры, в их числе - жилые блоки, лабораторные комплексы, станции энергообеспечения, очистные сооружения. Также запланирована модернизация систем связи и навигации, поэтапное обновление парка транспортной техники.
"В рамках Российской антарктической экспедиции пройдет комплекс исследований различной направленности: магнитосферных, гидрологических, биологических, океанологических, метеорологических. В частности, планируется подробнее изучить подледниковое озеро Восток, биоресурсы Южного океана, геологическое строение Антарктики, провести её аэрофотосъёмку. Для научных целей будут построены несколько судов ледового класса. Также заявлен ряд фундаментальных исследований, посвящённых, например, климатическим изменениям и трансформации экологических систем в районе Южного полюса", - говорится в сообщении.
Кроме того, для сбережения уникальной антарктической экосистемы планируется направить средства на создание современных комплексов по переработке жидких и твёрдых отходов, заняться вывозом ветхих сооружений и непригодного для использования оборудования. "С этой же целью будет организовано дополнительное обучение персонала. План также предусматривает повышение квалификации сотрудников по программам горной и спелеологической подготовки, основам выживания в Арктике и Антарктике", - отмечается в сообщении.
"Одно из направлений плана - развитие системы договора об Антарктике (вступил в силу в 1961 году). Его цель - формирование условий для использования Антарктики в интересах всего человечества. В рамках этой задачи будет обеспечено участие России в специальных консультативных совещаниях и комитетах, предприняты шаги по расширению двустороннего и многостороннего взаимодействия с государствами - участниками договора", - сообщает пресс-служба.
В документ также вошли отдельные инициативы, связанные с антарктическим туризмом.
Всего план включает более 50 мероприятий.
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