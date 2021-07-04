Вертолет потерпел крушение в Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие

Вертолет разбился в Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вертолет разбился у города Прохладный, он проводил сельскохозяйственное орошение полей. Во время полета произошел отказ техники, машина стала неуправляемой, потерпела крушение", - сказал источник.

В результате происшествия есть пострадавшие, их количество уточняется.