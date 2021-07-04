Талибы за день захватили контроль над 13 районами Афганистана

Боевики движения "Талибан" за последние 24 часа взяли под контроль 13 районов Афганистана, сообщают в воскресенье пакистанские СМИ.
Отмечается, что это максимальное количество районов, которое талибами удавалось захватывать за такое короткое время.
В частности, талибы установили контроль над девятью районами провинции Бадахшан и двумя районами провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, над одним районом в Пактии на востоке страны и еще одним в южной провинции Кандагар.
В результате, по данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны.
В свою очередь в Минобороны Афганистана заявили, что за истекшие сутки ликвидировали 224 талибов в ходе боев в девяти провинциях страны. В министерстве пообещали отбить назад районы, захваченные талибами.
США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.
Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения "Талибан". С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко теснят правительственные силы.
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