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Дальнее зарубежье 04.07.2021 12:56

Талибы за день захватили контроль над 13 районами Афганистана

Боевики движения "Талибан" за последние 24 часа взяли под контроль 13 районов Афганистана, сообщают в воскресенье пакистанские СМИ.

Отмечается, что это максимальное количество районов, которое талибами удавалось захватывать за такое короткое время.

В частности, талибы установили контроль над девятью районами провинции Бадахшан и двумя районами провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, над одним районом в Пактии на востоке страны и еще одним в южной провинции Кандагар.

В результате, по данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны.

В свою очередь в Минобороны Афганистана заявили, что за истекшие сутки ликвидировали 224 талибов в ходе боев в девяти провинциях страны. В министерстве пообещали отбить назад районы, захваченные талибами.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.

Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения "Талибан". С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко теснят правительственные силы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]