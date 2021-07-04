В результате ЧП с вертолетом в Кабардино-Балкарии по предварительным данным никто не пострадал - МЧС

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи города Прохладный в Кабардино-Балкарской Республике, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Вблизи города Прохладный при орошении сельхозугодий произошла жесткая посадка вертолета Ми-2. Разрушений нет. По предварительной данным, пострадавших нет", - сказали в МЧС.