Кипр столкнулся с сильнейшим за десятилетия лесным пожаром - президент

Кипр переживает мощнейший за более чем 40 лет лесной пожар, стране нанесен серьезный ущерб, заявил в воскресенье кипрский президент Никос Анастасиадис.
"Это трагедия. Это самый крупный с 1974 года пожар", - приводят его слова западные СМИ.
Он отметил, что в результате пожара погибли люди, выгорели участки леса и земли. Также президент пообещал, что правительство незамедлительно окажет помощь пострадавшим и родственникам жертв.
Между тем, в МВД Кипра сообщили, что пожар привел к гибели в районе Ларнаки четырех человек, предположительно, граждан Египта.
Пожар начался в минувшую субботу и на фоне засушливой погоды распространился у подножий гор Троодос. По данным местных СМИ, по подозрению в причастности к возникновению пожара арестован 67-летний мужчина.
Италия и Греция направили на Кипр самолеты для помощи в тушении пожара. Также ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообещал прислать на остров два пожарных самолета, их прибытие ожидается в воскресенье.
Ереван передал Баку карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, Азербайджан взамен вернул 15 армян – МИД Азербайджана
Главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия
Самолет AZAL совершил вынужденную посадку
Баку и Ташкент рассчитывают максимально быстро выйти на уровень взаимного товарооборота в $500 млн в год
Баку и Бишкек обсуждают создание совместного инвестфонда и открытие Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане
Греция сняла запрет на въезд в страну для граждан Азербайджана
Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, победив Чехию в Баку
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell
Caspian Energy Club организовал «Online B2B Forum Adjara»
Norm Sement- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?