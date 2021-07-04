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СНГ 04.07.2021 15:01

Турция является примером того, что даже с членами НАТО можно выстраивать партнерские отношения - Песков

Российско-турецкое взаимодействие свидетельствует о том, что Россия может выстраивать партнерские отношения даже с членами НАТО, а сами входящие в этот альянс государства способны сохранять суверенитет от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно Турция является странной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией все-таки является примером того, что даже с членами НАТО,в лице Турции,можно выстраиватьи нужно выстраивать партнерские отношения. И что даже страны-члены НАТО, несмотря на, скажем так, непререкаемую дисциплину в этом блоке, которая выстроена на очень простой вертикали, наверху которой находятся Соединенные Штаты Америки, все равно могут сохранять свою суверенность и могут занимать ответственную позицию в плане обеспечения региональной безопасности", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

В связи с этим Песков отметил важность российско-турецких отношений и подчеркнул, они являются стабилизирующими для региона. "В остальном, ну автомат Калашникова, он не может быть ничем кроме автомата Калашникова. И так же НАТО. Не может быть ничем, кроме НАТО. Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации", - продолжил он.

По его словам, альянс не укрепляет стабильность на континенте, но Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений.

"Даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить. Потому что только в диалоге можно точно доводить до визави свои озабоченности", - пояснил он.

Но, продолжил представитель Кремля, в настоящее время НАТО пытается в ультимативной форме навязать России свою повестку дня, и это делает невозможным диалог.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]