В дипломатии чаще стали применять язык угроз - Песков

В международных отношениях в условиях пандемии коронавируса стало меньше дипломатии и больше угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Стало, наверное, меньше дипломатии в межгосударственных отношениях, меньше элегантной дипломатии, классической дипломатии. Все чаще звучат грубые фразы об угрозах, о желании наказать, ввести санкции и т.д.", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Конечно, хотелось бы всем нам все-таки пожелать, чтобы в мире было больше дипломатии, и чтобы меньше работы было у министров обороны и у специальных служб", - отметил Песков.