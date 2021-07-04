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Дальнее зарубежье 04.07.2021 15:19

В дипломатии чаще стали применять язык угроз - Песков

В международных отношениях в условиях пандемии коронавируса стало меньше дипломатии и больше угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Стало, наверное, меньше дипломатии в межгосударственных отношениях, меньше элегантной дипломатии, классической дипломатии. Все чаще звучат грубые фразы об угрозах, о желании наказать, ввести санкции и т.д.", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Конечно, хотелось бы всем нам все-таки пожелать, чтобы в мире было больше дипломатии, и чтобы меньше работы было у министров обороны и у специальных служб", - отметил Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]