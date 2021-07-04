Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах достигло 29

До 29 человек выросло число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Филиппин на острове Холо в провинции Сулу на юго-западе страны, сообщают в воскресенье западные СМИ.
Ранее сообщалось о гибели 17 человек в авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 ВВС Филиппин, перевозившего не менее 96 человек.
Еще 50 человек были ранены, их отправили в госпитали. Спасатели продолжают поиски 17 пропавших без вести.
По данным командования, самолет при посадке промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы, не смог взлететь вновь и разбился. В ВВС Филиппин пообещали разобраться в причинах инцидента.
СМИ указывают, что многие из пассажиров недавно прошли военное обучение, и их перебрасывали к месту несения службы на населенный преимущественно мусульманами остров, где правительство ведет антитеррористические операции.
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