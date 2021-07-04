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ТЭК 04.07.2021 17:04

Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода, по которому Будапешт сможет получать российский газ

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.

Национальное телевидение Сербии сообщило о сварке "золотого" стыка газопровода на границе двух стран.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября (с начала нового газового года).

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту поступил в Сербию, а также в Босниюи Герцеговину. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд куб. м в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части.

Расширение перемычки до мощности 8,5 млрд куб. м в год отложено с октября 2022 года на октябрь 2023-го. Венгерские газовики и чиновники потеряли время в середине 2020 года из-за опасений, что они могут подпасть под санкции США. Госдепартамент США 15 июля 2020 года выпустил новое разъяснение к разделу 232 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, осуществляющих инвестиции в российские экспортные энергетические трубопроводные проекты. Новое разъяснение распространило возможность применения санкций к лицам, осуществляющим инвестиции (либо предоставляющим товары или услуги), напрямую и в значительной степени способствующие строительству газопровода "Северный поток 2" и второй нитки газопровода "Турецкий поток".

Венгрия в 2020 году получила 8,637 млрд куб. м российского газа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]