Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0134 RUR   0.0232 GBR   2.3412 TRY   0.1958

Цена на нефть

01.07 $/bbl   WTI 75.23 1.76 Brent 75.84 1.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.07.2021 17:50

Президенты Таджикистана и Афганистана обсудили обострение обстановки в приграничных районах

Обострение военно-политической ситуации в Афганистане обсудили в ходе телефонного разговора президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Мухаммад Ашраф Гани, сообщила в воскресенье пресс-служба таджикского лидера.

"В этом контексте особое внимание было уделено обострению обстановки в приграничных с Таджикистаном северных районах Афганистана. Президент Таджикистана с тревогой проинформировал президента Афганистана о новых фактах вынужденного перехода линии государственной границы военнослужащими соседней страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом была подчеркнута неизменная позиция Таджикистана к проблеме Афганистана, которая заключается в невмешательстве в его внутренние дела и всесторонней поддержке усилий официальных властей по установлению мира, стабильности и безопасности в стране.

"Таджикистан, как близкий сосед Афганистана, был и остается заинтересованной стороной в установлении стабильности и спокойствия в этой стране и поддерживает все усилия по продвижению межафганских мирных переговоров", - отметил президент Таджикистана, чьи слова цитирует его пресс-служба.

Стороны в ходе беседы обменялись мнением по другим актуальным аспектам двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в сфере безопасности, особо отметив важность обеспечения надлежащей охраны границы.

Накануне более 300 афганских военных под натиском талибов отступили на территорию Таджикистана через охраняемый участок границы между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор" погранотряда "Ш.Шохин".

27 июня на территорию Таджикистана через 1-й пост погранотряда "Шахритус" вынуждены были перейти 17 афганских военнослужащих. 22 июня 134 военнослужащих афганских правительственных сил были вынуждены отступить с порта "Шерхан-Бандар" провинции Кундуз на территорию Таджикистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]