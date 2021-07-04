Президенты Таджикистана и Афганистана обсудили обострение обстановки в приграничных районах

Обострение военно-политической ситуации в Афганистане обсудили в ходе телефонного разговора президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Мухаммад Ашраф Гани, сообщила в воскресенье пресс-служба таджикского лидера.

"В этом контексте особое внимание было уделено обострению обстановки в приграничных с Таджикистаном северных районах Афганистана. Президент Таджикистана с тревогой проинформировал президента Афганистана о новых фактах вынужденного перехода линии государственной границы военнослужащими соседней страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом была подчеркнута неизменная позиция Таджикистана к проблеме Афганистана, которая заключается в невмешательстве в его внутренние дела и всесторонней поддержке усилий официальных властей по установлению мира, стабильности и безопасности в стране.

"Таджикистан, как близкий сосед Афганистана, был и остается заинтересованной стороной в установлении стабильности и спокойствия в этой стране и поддерживает все усилия по продвижению межафганских мирных переговоров", - отметил президент Таджикистана, чьи слова цитирует его пресс-служба.

Стороны в ходе беседы обменялись мнением по другим актуальным аспектам двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в сфере безопасности, особо отметив важность обеспечения надлежащей охраны границы.

Накануне более 300 афганских военных под натиском талибов отступили на территорию Таджикистана через охраняемый участок границы между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор" погранотряда "Ш.Шохин".

27 июня на территорию Таджикистана через 1-й пост погранотряда "Шахритус" вынуждены были перейти 17 афганских военнослужащих. 22 июня 134 военнослужащих афганских правительственных сил были вынуждены отступить с порта "Шерхан-Бандар" провинции Кундуз на территорию Таджикистана.