В Азербайджане зафиксирован незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 99 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 336,417 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 95 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек. Таким образом, на 4 июля жертвами COVID-19 в Азербайджане стали 4 978 человек.

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,433 тыс. (+53 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 6 человек.

Азербайджанские медики за сутки провели 8 679 тестов на коронавирус против 10 428 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 787,089 тыс. тестов на COVID-19.