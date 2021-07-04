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Дальнее зарубежье 04.07.2021 19:11

В ОАЭ одобрили для экстренного применения вакцину Moderna от COVID-19

Власти ОАЭ в воскресенье разрешили применять в срочном порядке вакцину разработки компании Moderna против COVID-19, передает телеканал Al Arabiyaсо ссылкой на заявление Минздрава ОАЭ.

Препарат Moderna стал пятой подобной вакциной, получившей одобрение в ОАЭ.

Между тем, в воскресенье ОАЭ заняли первое место в мире по доле вакцинированного населения в мире, обойдя Сейшельские острова, отмечает Al Arabiya.

Накануне власти сообщили, что 63,7% жителей ОАЭ полностью вакцинированы от коронавируса, а первую дозу вакцин получили 73,8% населения. С декабря 2020 года здесь распределили свыше 15,5 млн доз вакцин. В будущем ожидается, что этот показатель вырастет еще больше после получения разрешения на третью прививку для лиц, ранее вакцинировавшихся препаратом китайской компании Sinopharm, а также после начала программы вакцинирования беременных препаратом Pfizer/BioNTech.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в ОАЭ за время пандемии выявили более 639,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,83 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 617,7 тыс. человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]